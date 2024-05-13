Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мамардашвили назвал клуб, в котором хочет играть

13 Мая 2024 • 08:47 Комментировать

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили высказался относительно своего будущего в «Валенсии».

«Я хочу остаться в «Валенсии». Но пока точно не знаю своего будущего. Посмотрим, как все будет дальше», - передает слова Мамардашвили Movistar.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны европейских клубов.

В нынешнем сезоне Мамардашвили поучаствовал в 33 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил 35 голов. В 12 встречах грузин сохранил свои владения на замке. По итогам 35 туров «летучие мыши» занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Георгий Мамардашвили
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Модрич принял решение по будущему Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала» Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.05.24 в 22:00
Барселона Барселона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.72 3.75 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
09:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти - Куртуа: «Я не видел, чтобы ты сильно потел»
08:47 · Испания. Ла Лига
Мамардашвили назвал клуб, в котором хочет играть
08:12 · Испания. Ла Лига
Тренер «Барселоны» Хави раскрыл свой главную ошибку в этом сезоне
07:59 · Испания. Ла Лига
Перес выступил с пламенной речью на чемпионском параде «Реала»
07:36 · Испания. Ла Лига
Куртуа обратился к болельщикам «Реала»
07:30 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» высказался о грядущем финале Лиги чемпионов
07:24 · Испания. Ла Лига
Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду
06:20 · Испания. Ла Лига
Романо: «Я не жду от «Барселоны» громких трансферов»
04:58 · Испания. Ла Лига
Иско был признан лучшим игроком матча в 19 из 28 игр
04:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять тер Штегена в летнее трансферное окно
03:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс сделает всё возможное для возвращения в «Барселону» слухи
03:46 · Германия. Бундеслига
«Реал» будет настаивать на трансфере Дэвиса
03:21 · Испания. Ла Лига
«Палмейрас» хотел оставить Эндрика до конца года – «Реал» ответил отказом
02:46 · Англия. Премьер-лига
Романо подтвердил интерес «Реала» к звезде «Ливерпуля»
02:38 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую сумму «Реал» заплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса
Все новости
Рекомендуем