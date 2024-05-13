Мамардашвили назвал клуб, в котором хочет играть

Грузинский голкипер Георгий Мамардашвили высказался относительно своего будущего в «Валенсии».

«Я хочу остаться в «Валенсии». Но пока точно не знаю своего будущего. Посмотрим, как все будет дальше», - передает слова Мамардашвили Movistar.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 23-летнему футболисту со стороны европейских клубов.

В нынешнем сезоне Мамардашвили поучаствовал в 33 поединках чемпионата Испании, в которых пропустил 35 голов. В 12 встречах грузин сохранил свои владения на замке. По итогам 35 туров «летучие мыши» занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.