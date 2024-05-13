Тренер «Барселоны» Хави раскрыл свой главную ошибку в этом сезоне

«Наш тренерский штаб потерпел неудачу. Мы решили играть без чистого опорника и потерпели неудачу. Нам нужно восстановить равновесие на поле. Это было нашей большой ошибкой. У нас не было доминирования в широкой зоне и на подборах. Это все ошибки нашего штаба. Это вещи, которые нужно исправить в новом сезоне», - цитирует тренера Mundo Deportivo.