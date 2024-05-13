Тренер «Барселоны» Хави раскрыл свой главную ошибку в этом сезоне

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, какие ошибки совершил тренерский штаб по ходу сезона-2023/2024.
«Наш тренерский штаб потерпел неудачу. Мы решили играть без чистого опорника и потерпели неудачу. Нам нужно восстановить равновесие на поле. Это было нашей большой ошибкой. У нас не было доминирования в широкой зоне и на подборах. Это все ошибки нашего штаба. Это вещи, которые нужно исправить в новом сезоне», - цитирует тренера Mundo Deportivo.
В ближайшем матче «сине-гранатовые» на своем поле встретятся с «Реал Сосьедадом». Игра пройдет сегодня, 13 мая.
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