Перес выступил с пламенной речью на чемпионском параде «Реала»

«Это для «Реала» 36-й титул чемпиона Испании. В нынешнем сезоне у нас было много травм. Из строя вылетали Алаба, Куртуа, Милитао… Но несмотря на все трудности, мы смогли переломить ситуацию и добиться успеха. «Реал» победил благодаря своим ценностям», - передает слова руководителя аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.