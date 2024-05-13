Перес выступил с пламенной речью на чемпионском параде «Реала»

Флорентино Перес, президент мадридского «Реала», выступил с речью во время чемпионского парада.
«Это для «Реала» 36-й титул чемпиона Испании. В нынешнем сезоне у нас было много травм. Из строя вылетали Алаба, Куртуа, Милитао… Но несмотря на все трудности, мы смогли переломить ситуацию и добиться успеха. «Реал» победил благодаря своим ценностям», - передает слова руководителя аккаунт Madrid Xtra в социальных сетях.
Напомним, что впереди у «королевского» клуба финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридцам будет противостоять дортмундская «Боруссия» Встреча пройдет 1 июня в Лондоне.
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