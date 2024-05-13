Куртуа обратился к болельщикам «Реала»

«Я сейчас очень счастлив. Хоть и сыграл мало матчей, но это еще одна победа для меня, новый личный трофей. Команда отлично показала себя на протяжении всего сезона. Мы пропустили мало голов, а потому сейчас здесь. «Реал» в финале Лиги чемпионов. Надеюсь, мы продолжим празднование 2 июня», - передает слова бельгийца Mundo Deportivo.