Президент «Реала» высказался о грядущем финале Лиги чемпионов

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поведал о менталитете «королевского» клуба.
«Реал» - самый любимый футбольный клуб в мире. Каждый выигранный титул толкает нас к следующему. Противостояние с «Баварией» было особенным. Теперь у нас впереди очередной финал Лиги чемпионов. Уверен, футболисты сделают все, чтобы выиграть новый трофей», - передает слова руководителя аккаунт Madrid Xtra в соцсетях.
В финале Лиги чемпионов мадридскому гранду будет противостоять дортмундская «Боруссия». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».
Бан пользователя