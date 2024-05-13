Президент «Реала» высказался о грядущем финале Лиги чемпионов

«Реал» - самый любимый футбольный клуб в мире. Каждый выигранный титул толкает нас к следующему. Противостояние с «Баварией» было особенным. Теперь у нас впереди очередной финал Лиги чемпионов. Уверен, футболисты сделают все, чтобы выиграть новый трофей», - передает слова руководителя аккаунт Madrid Xtra в соцсетях.