Беллингем назвал лучшего футболиста мира - это не Месси и Роналду

Накануне мадридскому «Реалу» вручили чемпионской кубок за победу в Ла Лиге. Во время праздничной церемонии полузащитник команды Джуд Беллингем высказался об одноклубнике Винисиусе Жуниоре.

«Сейчас я нахожусь рядом с лучшим футболистом мира - Винисиусом. Я очень рад своему первому празднованию в «Реале», - передает слова футболиста газета Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании англичанин отметился 18 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Добавим, что 1 июня мадридский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией» в рамках финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли».