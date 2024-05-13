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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: «Я не жду от «Барселоны» громких трансферов»

13 Мая 2024 • 06:20 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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Через 14 ч. 43 мин.

Инсайдер Фабрицио Романо высказался о трансферных планах «Барселоны» на предстоящее лето.

Каталонскому гранду приписывается интерес к дорогостоящим футболистам, однако, по мнению Романо, «сине-гранатовые» вряд ли смогут провести насыщенную трансферную кампанию.

«Я не думаю, что «Барселону» ждёт сумасшедшее лето на трансферном рынке. Я не жду от клуба громких подписаний, и дело не в финансовых проблемах, а в финансовом фэйр-плей», – поведал известный журналист.

В понедельник «Барселона» примет на своём поле «Реал Сосьедад» в матче 35-го тура Ла Лиги. В случае победы коллектив Хави Эрнандеса обойдёт «Жирону» и вернётся на второе место в турнирной таблице.

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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