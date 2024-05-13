Иско был признан лучшим игроком матча в 19 из 28 игр

Атакующий полузащитник «Бетиса» Иско проводит выдающийся сезон.

В воскресенье 32-летний футболист отметился голом и результативной передачей в поединке с «Альмерией» (3:2). Иско был признан лучшим игроком встречи – он получил эту награду в 19-й раз в 28 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги.

На счету Иско восемь забитых мячей и пять результативных передач в играх чемпионата Испании за «Бетис». Ряды севильцев хавбек пополнил летом прошлого года. Ранее он на протяжении семи месяцев оставался без клуба.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35 туров, на одно очко опережая «Реал Сосьедад», сыгравший на один матч меньше.