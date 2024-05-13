Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Иско был признан лучшим игроком матча в 19 из 28 игр

13 Мая 2024 • 04:58 Комментировать
Бетис
3:2
Альмерия

Атакующий полузащитник «Бетиса» Иско проводит выдающийся сезон.

В воскресенье 32-летний футболист отметился голом и результативной передачей в поединке с «Альмерией» (3:2). Иско был признан лучшим игроком встречи – он получил эту награду в 19-й раз в 28 матчах текущего розыгрыша Ла Лиги.

На счету Иско восемь забитых мячей и пять результативных передач в играх чемпионата Испании за «Бетис». Ряды севильцев хавбек пополнил летом прошлого года. Ранее он на протяжении семи месяцев оставался без клуба.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 35 туров, на одно очко опережая «Реал Сосьедад», сыгравший на один матч меньше.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско

Новости по матчу

12 Мая
23:58
«Бетис» не без приключений одолел «Альмерию»
11 Мая
18:25
Актуальный прогноз и ставка на матч Бетис – Альмерия чемпионата Испании – 12 мая 2024
09 Мая
23:18
Хави высоко оценивает талант будущего новичка «Барселоны» Родригеса
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Модрич принял решение по будущему Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели Хаби Алонсо сделал предложение футболисту «Реала» Мбаппе выбрал новый игровой номер в «Реале» Игрок «Реала» Вальверде готов отказаться от кубка Лиги чемпионов ради победы в одном турнире Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола
Спортивные новости
Канарейкин сравнил уровень КХЛ и НХЛ Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Бетис Бетис
Альмерия Альмерия
3
2
1.02 11.50 100.00
Видео
13.05.24 в 22:00
Барселона Барселона
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.72 3.75 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Мая
04:58 · Испания. Ла Лига
Иско был признан лучшим игроком матча в 19 из 28 игр
04:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может потерять тер Штегена в летнее трансферное окно
03:54 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс сделает всё возможное для возвращения в «Барселону» слухи
03:46 · Германия. Бундеслига
«Реал» будет настаивать на трансфере Дэвиса
03:21 · Испания. Ла Лига
«Палмейрас» хотел оставить Эндрика до конца года – «Реал» ответил отказом
02:46 · Англия. Премьер-лига
Романо подтвердил интерес «Реала» к звезде «Ливерпуля»
02:38 · Испания. Ла Лига
Стало известно, какую сумму «Реал» заплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса
02:17 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Карвахаль – лучший правый защитник»
12 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не без приключений одолел «Альмерию»
23:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» повесила ценник на Араухо слухи
23:29 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Барселона» хочет продать Араухо 1 слухи
22:00 · Испания. Ла Лига
Рамос выбрал между клубом Месси и «Галатасараем» слухи
21:25 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» с «Райо Вальекано» не размочили счёт
21:13 · Испания. Ла Лига
«Барселона» решила поднять зарплату полузащитнику
20:32 · Испания. Ла Лига
Хави: «Барселона» намерена вернуться на второе место»
Все новости
Рекомендуем