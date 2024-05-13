«Барселона» может потерять тер Штегена в летнее трансферное окно

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может сменить клуб грядущим летом.

В приобретении немецкого футболиста заинтересован «Аль-Иттихад», докладывает журналист Фабрицио Романо. Вратарь «сине-гранатовых» попал в список звёздных игроков, входящих в число целей саудовских клубов на предстоящее трансферное окно.

Контракт Марка-Андре тер Штегена с «Барселоной» рассчитан до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 30 млн евро.

В текущем сезоне тер Штеген провёл 32 поединка за команду Хави Эрнандеса, пропустив 36 голов и 14 раз сохранив ворота в неприкосновенности.