«Палмейрас» хотел оставить Эндрика до конца года – «Реал» ответил отказом

Мадридский «Реал» не намерен откладывать приход нападающего Эндрика.

Бразилец до июля будет выступать за «Палмейрас», а сразу после своего 18-го дня рождения пополнит ряды «Реала». Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, бразильский клуб предложил «сливочным» отложить отъезд Эндрика до января, указав на скорый приход в команду Килиана Мбаппе, а также на наличие в составе Родриго, Винисиуса и других нападающих. Гранд Ла Лиги, тем не менее, оказался непреклонен – юное дарование прибудет в Мадрид летом, как и планировалось.

Напомним, «Реал» и «Палмейрас» согласовали трансфер Эндрика ещё в конце 2022 года.