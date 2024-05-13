Стало известно, какую сумму «Реал» заплатит Мбаппе в качестве подписного бонуса

Килиан Мбаппе получит внушительный бонус после подписания контракта с мадридским «Реалом».

«Королевскому клубу» не придётся платить компенсацию за трансфер звёздного форварда, поскольку тот покидает «ПСЖ» свободным агентом. Тем не менее, как обычно бывает в подобных случаях, игрок сможет рассчитывать на солидный подписной бонус. По информации инсайдера Фабрицио Романо, эта сумма превысит 100 млн евро, но выплачиваться она будет в течение пяти лет.

Ожидается, что мадридский «Реал» объявит о подписании Килиана Мбаппе после финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», который состоится 1 июня.