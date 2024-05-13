Хоселу: «Карвахаль – лучший правый защитник»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу похвалил своего товарища по команде Даниэля Карвахаля.

32-летний оборонец проводит один из лучших сезонов в своей карьере, однако, по мнению Хоселу, он заслуживает признания за поддержание высокого уровня на протяжении долгих лет.

«Карвахаль – лучший правый защитник. Просто посмотрите, чего он достиг за последние 10-12 лет», – цитирует Madrid Zone форварда.

В активе Даниэля Карвахаля пять забитых мячей и пять результативных передач в 38 поединках текущей кампании. В скором времени испанец может в шестой раз стать победителем Лиги чемпионов в составе «сливочных», также он четырежды праздновал с командой победу в Ла Лиге.