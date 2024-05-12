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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Бетис» не без приключений одолел «Альмерию»

12 Мая 2024 • 23:58 Комментировать
Бетис
3:2
Альмерия
окончен

В 35-м туре чемпионата Испании «Бетис» играл против «Альмерии». Гости проводят свои последние матчи в Ла Лиге, но даже при отсутствии мотивации дали бой кандидату на еврокубки. На восьмой минуте севильцы разыграли атаку, которую завершил Пабло Форнальс, - 1:0. В середине тайма Иско наказал защитника за грубую ошибку и удвоил счет. На 45-й минуте Лео Баптистао вернул интригу. И снова Иско шикарен в отборе, после этого сразу голевой пас на Айосе Переса и 3:1. Лука Ромеро тут же запустил мяч в штангу и сработал на добивании - 3:2.

Севильцы поднялись на шестое место, соперник - последний.

Протокол игры  
Бетис3:2Альмерия
(1:0) Форнальс Пабло8'  
(2:0) Иско Аларкон28'  
  45'Баптистао Лео (2:1)
(3:1) Перес Айосе64'  
  66'Ромеро Лука (3:2)
Силва РуиСабали ЮссуфПапастатопулос СократисРиад ЧадиМиранда Хуан 84' (Родри Родриго ( 84') Гидо РодригесДжонни 60' (Эззалзули Абде ( 60') Форнальс Пабло 84' (Абнер ( 84') Иско АларконПерес Айосе 75' (Фекир Набиль ( 75') Виллиан Жозе 60' (Карвалью Вилльям ( 60')
Запасные: Рока МаркАлтимира СерхиБельерин ЭкторРуибаль АйторВьейтес ФрансискоВисус Рикардо
Максимиану ЛуишПубиль Марк 79' (Посо Алехандро ( 79') Гонсалес ЭдгарБрандарис Хуан  69'Сентельес АлехандроРобертоне Лукас 84' (Мелеро Гонсало ( 84') Пенья Маркос  40'Виера ХонатанБаптистао Лео 79' (Суарес Луис III ( 79') Лосано Энтони 65' (Ромеро Лука ( 65') Эмбарба Адриан
Запасные: Мартинес ФернардоЛанга БрунуАррибас СерхиоМарко Милованович IСанз ПакоМариньо ДиегоБаба ИддрисуЛопи Дион
12 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Бетис Альмерия

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