«Бетис» не без приключений одолел «Альмерию»

В 35-м туре чемпионата Испании «Бетис» играл против «Альмерии». Гости проводят свои последние матчи в Ла Лиге, но даже при отсутствии мотивации дали бой кандидату на еврокубки. На восьмой минуте севильцы разыграли атаку, которую завершил Пабло Форнальс, - 1:0. В середине тайма Иско наказал защитника за грубую ошибку и удвоил счет. На 45-й минуте Лео Баптистао вернул интригу. И снова Иско шикарен в отборе, после этого сразу голевой пас на Айосе Переса и 3:1. Лука Ромеро тут же запустил мяч в штангу и сработал на добивании - 3:2.

Севильцы поднялись на шестое место, соперник - последний.