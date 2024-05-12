«Бетис» не без приключений одолел «Альмерию»

В 35-м туре чемпионата Испании «Бетис» играл против «Альмерии». Гости проводят свои последние матчи в Ла Лиге, но даже при отсутствии мотивации дали бой кандидату на еврокубки. На восьмой минуте севильцы разыграли атаку, которую завершил Пабло Форнальс, - 1:0. В середине тайма Иско наказал защитника за грубую ошибку и удвоил счет. На 45-й минуте Лео Баптистао вернул интригу. И снова Иско шикарен в отборе, после этого сразу голевой пас на Айосе Переса и 3:1. Лука Ромеро тут же запустил мяч в штангу и сработал на добивании - 3:2.
Севильцы поднялись на шестое место, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Форнальс Пабло8'
|(2:0) Иско Аларкон28'
|45'Баптистао Лео (2:1)
|(3:1) Перес Айосе64'
|66'Ромеро Лука (3:2)
Силва Руи•Сабали Юссуф•Папастатопулос Сократис•Риад Чади•Миранда Хуан84' (Родри Родриго (84') •Гидо Родригес•Джонни60' (Эззалзули Абде (60') •Форнальс Пабло84' (Абнер (84') •Иско Аларкон•Перес Айосе75' (Фекир Набиль (75') •Виллиан Жозе60' (Карвалью Вилльям (60')
Максимиану Луиш•Пубиль Марк79' (Посо Алехандро (79') •Гонсалес Эдгар•Брандарис Хуан• 69'Сентельес Алехандро•Робертоне Лукас84' (Мелеро Гонсало (84') •Пенья Маркос• 40'Виера Хонатан•Баптистао Лео79' (Суарес Луис III (79') •Лосано Энтони65' (Ромеро Лука (65') •Эмбарба Адриан
12 мая. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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