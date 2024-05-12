«Барселона» повесила ценник на Араухо

Стало известно, какую сумму планирует заработать «Барселона» на продаже своего защитника Рональда Араухо.

По информации Diario Sport, каталонский клуб намерен выручить с продажи 25-летнего футболиста порядка ста миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на вырученные деньги «Барселона» хочет приобрести опорного хавбека или полузащитника.

В нынешнем сезоне Араухо появился на поле в 36 встречах с учетом всех турниров, в которых забил один гол и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор уругвайца с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Араухо составляет 70 миллионов евро.