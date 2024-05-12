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Стало известно, почему «Барселона» хочет продать Араухо слухи

12 Мая 2024 • 23:29 Комментировать (1)
Альмерия
...
Барселона
16.05 22:30

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Diario Sport, «Барселона» намерена расстаться с 25-летним футболистом. Сообщается, что с вырученных денежных средств руководство «сине-гранатовых» планирует приобрести нового опорника или нападающего.

Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2020 года. В текущем сезоне уругваец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и оформил один ассист.

Контракт защитника с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро.

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АЛЬМЕРИЯ БАРСЕЛОНА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Vova52
13 Мая 2024 в 00:31
идиоты итак защита хворает......
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