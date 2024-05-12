В последнее время слухи связывали опытного защитника Серхио Рамоса с «Галатасараем». Впрочем, 38-летнего футболиста вариант с переездом в Турцию не привлекает. Рамос предпочитает перебраться в «Интер Майами» из МЛС. Об этом рассказывает TodoFichajes, ссылаясь на близкие к игроку источники.

Отмечается, что приоритетом для Рамоса является продление контракта с «Севильей» ещё на один сезон. Но если стороны не договорятся, то защитник наверняка отправится с «Интер Майами», где станет одноклубником Лионеля Месси.

Напомним, что Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в прошлом году после двух сезонов в «ПСЖ».