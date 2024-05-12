«Валенсия» с «Райо Вальекано» не размочили счёт

В воскресенье «Валенсия» принимала «Райо Вальекано». Игра получилась более-менее равной, но вот голами не порадовала. На протяжении первого тайма команды обменивались ударами, вот только очень опасными они не были. На 60-й минуте на поле вышел Роман Яремчук и сразу мог забивать, но мяч направлен мимо. Это был самый опасный момент за весь поединок.

Нулевая ничья позволяет «Валенсии» настичь «Вильярреал» на восьмом месте, гости делят 15-ю строчку.