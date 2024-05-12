«Валенсия» с «Райо Вальекано» не размочили счёт

В воскресенье «Валенсия» принимала «Райо Вальекано». Игра получилась более-менее равной, но вот голами не порадовала. На протяжении первого тайма команды обменивались ударами, вот только очень опасными они не были. На 60-й минуте на поле вышел Роман Яремчук и сразу мог забивать, но мяч направлен мимо. Это был самый опасный момент за весь поединок.
Нулевая ничья позволяет «Валенсии» настичь «Вильярреал» на восьмом месте, гости делят 15-ю строчку.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри 58'76' (Фулкье Димитри (76') •Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Гасиоровски Ярек•Герра Хавьер76' (Алмейда Андре IV (76') •Пепелу•Гонсалес Петер89' (Мари Альберто (89') •Ногуэроль Диего Лопес•Каньос Серхи60' (Яремчук Роман (60') •Дуро Уго89' (Амалла Селим (89')
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Креспо Мигель66' (Сисс Пате (66') •Валентин Оскар81' (Лопес Унаи (81') •Де Фрутос Хорхе 32'66' (Нтекья Ранди (66') •Трехо Оскар46' (Паласон Иси (46') •Гарсия Альваро Ривера76' (Чаваррия Пеп (76') •Камелло Серхио
12 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Бан пользователя