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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» с «Райо Вальекано» не размочили счёт

12 Мая 2024 • 21:25 Комментировать
Валенсия
0:0
Райо Вальекано
окончен

В воскресенье «Валенсия» принимала «Райо Вальекано». Игра получилась более-менее равной, но вот голами не порадовала. На протяжении первого тайма команды обменивались ударами, вот только очень опасными они не были. На 60-й минуте на поле вышел Роман Яремчук и сразу мог забивать, но мяч направлен мимо. Это был самый опасный момент за весь поединок.

Нулевая ничья позволяет «Валенсии» настичь «Вильярреал» на восьмом месте, гости делят 15-ю строчку.

Протокол игры  
Валенсия0:0Райо Вальекано
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  58' 76' (Фулкье Димитри ( 76') Москера КристианОзкаджар ДженкГасиоровски ЯрекГерра Хавьер 76' (Алмейда Андре IV ( 76') ПепелуГонсалес Петер 89' (Мари Альберто ( 89') Ногуэроль Диего ЛопесКаньос Серхи 60' (Яремчук Роман ( 60') Дуро Уго 89' (Амалла Селим ( 89')
Запасные: Абрил ВинсентГонсалес УгоРиверо КристианГайя ХосеГосальбес ПаблоИрансо РубоГильямон Уго
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоКреспо Мигель 66' (Сисс Пате ( 66') Валентин Оскар 81' (Лопес Унаи ( 81') Де Фрутос Хорхе  32' 66' (Нтекья Ранди ( 66') Трехо Оскар 46' (Паласон Иси ( 46') Гарсия Альваро Ривера 76' (Чаваррия Пеп ( 76') Камелло Серхио
Запасные: Бебе ТьягуПерес КикеКарденас ДаниРауль де ТомасЭрнандес АриданеФалькао РадамельРатиу Андрей
12 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Райо Вальекано

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Актуальный прогноз и ставка на матч Валенсия – Райо Вальекано чемпионата Испании – 12 мая 2024
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Ставка на точный счёт матча Валенсия —Райо Вальекано Ла Лиги — 12 мая 2024
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