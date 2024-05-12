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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» решила поднять зарплату полузащитнику

12 Мая 2024 • 21:13 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
1 1.75 X 3.80 2 4.50
Через 23 ч. 53 мин.

Полузащитник Фермин Лопес близок к продлению контракта с «Барселоной». Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 21-летний футболист поставит подписи под трудовым соглашением, которое будет рассчитано до конца сезона 2028/2029.

Отмечается, что по новому контракту заработная плата Лопеса существенно вырастет. При этом выкупить игрока у «сине-гранатовых» можно будет за 400 миллионов евро. Эта сумма будет прописана в пункте о возможном выкупе.

За первую команду «Барселоны» Фермин Лопес провёл 38 матчей, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра.

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Барселона Фермин Лопес

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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