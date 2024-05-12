Хави: «Барселона» намерена вернуться на второе место»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о предстоящем матче с «Реал Сосьедадом».

— Команда готова показать, что она способна победить «Реал Сосьедад». Мы готовы вернуться после поражения от «Жироны» и намерены вернуть себе второе место, — приводит сова Хави Barca Universal.

Матч 35-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом» состоится завтра, 13 мая. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями встречи вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что сейчас «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от идущей на второй строчке «Жироны» на два балла.