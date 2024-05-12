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«Барселона» не собирается покупать Хави Симонса

12 Мая 2024 • 20:24 Комментировать

В последнее время слухи связывают «Барселону» с атакующим полузащитником Хави Симонсом. В настоящий момент этот 21-летний футболист выступает за «РБ Лейпциг» в аренде. При этом права на него принадлежат «ПСЖ».

Как сообщает известный журналист Маттео Моретто,  «Барселона» не собирается покупать Симонса. Каталонский клуб думает исключительно об аренде молодого футболиста на следующий сезон.

Стоит сказать, что в своё время Хави Симонс занимался в академии «Барселоны», но в 2019 году он перешёл в молодёжку «ПСЖ». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Симонса в 80 миллионов евро.

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