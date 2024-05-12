«Атлетико» дожал «Сельту» в концовке

В 35-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Сельты», которая ещё не обезопасила себя от вылета. В первом тайме «матрасники» постоянно давили, но ничего толкового не создали, а на 45-й минуте вовсе могли забить сами себе - Аксель Витсель срезал мяч, и тот пролетел у перекладины. Еще атака гостей на скорости с прострелом справа в штрафную, и Яго Аспас пробил под планку - парировано. Пабло Барриос боковыми ножницами стрелял с правого края штрафной, и вратарь чудом выручил - перекладина. Родриго де Пауль метров с 22 стрелял низом, и снова кипер здорово сработал. Еще один удар чемпиона мира после обработки грудью, мяч от линии штрафной полетел точно в девятку - 1:0.

«Атлетико» не опустится ниже четвёртого места, а вот подняться выше может. Соперник же в пяти очках над зоной вылета.