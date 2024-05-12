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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» дожал «Сельту» в концовке

12 Мая 2024 • 19:17 Комментировать
Атлетико М
1:0
Сельта

В 35-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Сельты», которая ещё не обезопасила себя от вылета. В первом тайме «матрасники» постоянно давили, но ничего толкового не создали, а на 45-й минуте вовсе могли забить сами себе - Аксель Витсель срезал мяч, и тот пролетел у перекладины.  Еще атака гостей на скорости с прострелом справа в штрафную, и Яго Аспас пробил под планку - парировано. Пабло Барриос боковыми ножницами стрелял с правого края штрафной, и вратарь чудом выручил - перекладина. Родриго де Пауль метров с 22 стрелял низом, и снова кипер здорово сработал. Еще один удар чемпиона мира после обработки грудью, мяч от линии штрафной полетел точно в девятку - 1:0.

«Атлетико» не опустится ниже четвёртого места, а вот подняться выше может. Соперник же в пяти очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Атлетико М1:0Сельта
(1:0) Де Пауль Родриго84'  
Облак ЯнСавич Стефан 55' (Де Пауль Родриго ( 55') Витсель Аксель  72'Эрмосо МариоАспиликуэта СесарЛьоренте МаркосКоке ХорхеЛино Сэмуел 46' (Мората Альваро ( 46') Рикельме Родриго 74' (Мандава Рейнилду ( 74') Корреа Анхель 62' (Ривас Пабло Барриос ( 62') Гризманн Антуан 75' (Депай Мемфис ( 75')
Запасные: Вермирен АртурМолдован ХорациуГабриэль ПаулистаНьигес СаульХименес ХосеГомис Антонио
Гуаита ВисентеЖаилсон МаркесСтарфельт Карл  36' 90' (Родригес Мигель ( 90') Нуньес Унай 88' (Де ла Торре Лука ( 88') Мингеса ОскарДамиан Родригуез 88' (Дувикас Анастасиос ( 88') Пейнадо ФрансискоАльварес УгоАспас ЯгоЛарсен Йорген 68' (Альенде Тадео ( 68') Бамба Джонатан 88' (Манкильо Хави ( 88')
Запасные: Санчес МануэльСерви ФранкоСотело ХьюгоТапия РенатоВаскес КевинВильяр ИванДомингес Карлос
12 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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