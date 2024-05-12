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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти станцевал на праздновании «Реала»

12 Мая 2024 • 18:53 Комментировать

В воскресенье «Реал» отмечает завоевание чемпионства. В социальных сетях появляются различные видео с празднования в Мадриде. На одном из них видно, как главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти танцует вместе с футболистами.

Стоит сказать, Анчелотти не впервые танцует со своими подопечными. Наверняка многие тренеры могут позавидовать итальянцу в его умении находить общий язык с футболистами.

Напомним, что «Реал» стал чемпионом Испании 36-й раз в истории. Команда Карло Анчелотти стала недосягаемой на вершине турнирной таблицы Ла Лиги за четыре тура до финиша чемпионата.

Анчелотти взял в рот сигару во время празднования «Реала»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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