«Гранада» проиграла «Реалу» уже 15 матчей кряду

В испанском чемпионате состоялись матчи 35-го тура, мадридский «Реал» обыграл на выезде «Гранаду», забив той четыре безответных мяча.

Как оказалось, это была пятнадцатая победа кряду для «Реала» над «Гранадой» в рамках испанского чемпионата, и это вторая в абсолюте серия побед за всю историю чемпионата по продолжительности. Рекорд также принадлежит «Реалу», это его серия из семнадцати побед кряду над «Райо Вальекано» в период с 2000 по 2018 год.

В следующем своём матче «Реал» сыграет с «Алавесом», это будет уже во вторник, четырнадцатого мая. «Реал» уже стал чемпионом Испании досрочно.