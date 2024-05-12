Хави обратился к журналистам с просьбой, отвечая на вопрос о Фати

Главный тренер «Барселоны» Хави получил вопрос о будущем вингера Ансу Фати. Впрочем, рулевой каталонской команды отказался давать конкретный ответ.

«Не спрашивайте меня больше о планировании состава. Я не буду называть фамилии. В том числе не буду говорить о тех, кто выступает в арендах», - сказал Хави журналистам.

21-летний Ансу Фати проводит сезон 2023/2024 в «Брайтоне» на временной основе. За английский клуб Фати провёл 25 официальных матчей, в которых забил четыре гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фати в 30 миллионов евро.