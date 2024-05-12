Будущее полузащитника Луки Модрича остаётся неопределённым, а потому – обсуждаемым. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Хосе Луиса Санчеса, 38-летний Модрич готов остаться и даже согласен на снижение заработной платы.

В то же время отмечается, что будущее Луки Модрича зависит от другого опытного полузащитника – от Тони Крооса. Если немец останется в «Реале», то для хорвата всё будет кончено, а вот если немец уйдёт, то у хорвата будет шанс остаться.

Напомним, что «Реал» в этом сезоне стал чемпионом Испании. Впереди у команды ещё один важный матч – финал Лиги чемпионов против «Боруссии» (1 июня).

Модрич принял решение по будущему