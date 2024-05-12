Фанаты «Реала» позвали Мбаппе

В воскресенье «Реал» отмечает завоевание 36-го чемпионского титула. Во время празднования президент мадридского клуба Флорентино Перес выступил перед фанатами и спросил, какого игрока они хотели бы видеть в клубе.

«Мбаппе!» - начали скандировать поклонники «Реала», после чего Перес улыбнулся.

Летний трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» очень вероятен. На днях звёздный форвард объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона 2023/2024.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Реал» планирует объявить о переходе Килиана Мбаппе уже после финального матча Лиги чемпионов.

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