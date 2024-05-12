«Кадис» обыграл «Хетафе»

Если «Альмерия» и «Гранада» досрочно покидают Ла Лигу, то третий представитель зоны вылета, «Кадис», ещё поборется. В воскресенье аутсайдер играл дома против «Хетафе». Дьене Даконам в отборе неаккуратно сыграл у своих ворот и сфолил - пенальти. Его уверенно реализовал Рубен Алькарас. В целом оставшиеся полтора тайма явных голевых моментов не было.

«Кадис» третий с конца, но уже в пяти очках от спасения при трех оставшихся матчах. Соперник - 10-й.