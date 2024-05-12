«Кадис» обыграл «Хетафе»

Если «Альмерия» и «Гранада» досрочно покидают Ла Лигу, то третий представитель зоны вылета, «Кадис», ещё поборется. В воскресенье аутсайдер играл дома против «Хетафе». Дьене Даконам в отборе неаккуратно сыграл у своих ворот и сфолил - пенальти. Его уверенно реализовал Рубен Алькарас. В целом оставшиеся полтора тайма явных голевых моментов не было.
«Кадис» третий с конца, но уже в пяти очках от спасения при трех оставшихся матчах. Соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Алькарас Рубен35'
Ледесма Херемиас•Сальдуа Хосеба 61'64' (Алехо Иван (64') • 90'Хименес Фали•Чуст Виктор• 48'Эрнандес Хави V•Собрино Рубен 39'64' (Карселен Исаак (64') •Эскаланте Гонсало•Алькарас Рубен•Наварро Роберто82' (Пирес Лукас (82') •Рамос Кристофер70' (Макси Гомес (70') •Рохер Марти64' (Хуанми Мигель (64')
Сория Давид•Дьене Даконам 34'46' (Альдерете Омар (46') •Альварес Гастон•Рико Диего•Кармона Хосе Анхель•Анхилери Фабрисио46' (Оскар Родригес (46') • 57'Гринвуд Мэйсон•Сантьяго Хесус58' (Аленья Карлес (58') •Милья Луис•Максимович Неманья81' (Мориба Илайкс (81') •Мата Хайме58' (Латаса Хуан (58')
Запасные: Меденица Джорджие•Риско Альберто•Фузато Даниэл
12 мая. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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