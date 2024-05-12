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«Барселона» запланировала переговоры с агентом звёздного форварда

12 Мая 2024 • 16:12 Комментировать
Барселона
...
Реал Сосьедад
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13.05 22:00

Согласно действующему контракту, заработная плата нападающего Роберта Левандовски в «Барселоне» в следующем сезоне вырастет. Очевидно, клуб в условиях продолжающихся финансовых проблем хочет внести корректировки. Как сообщает испанский Sport, руководители «сине-гранатовых» запланировали переговоры с агентом 35-летнего поляка – с Пини Захави. Он должен посетить расположение каталонского клуба на следующей неделе.

Ранее в прессе появлялась информация о возможной продаже Роберта Левандовски в летнее трансферное окно.

В сезоне 2023/2024 Левандовски провёл 45 матчей, в которых забил 24 гола.

Раскрыты финансовые условия из контракта Левандовски

Известна позиция Левандовски по будущему

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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