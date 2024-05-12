Известна позиция Левандовски по будущему

В последние недели в прессе не раз появлялась информация о возможном летнем трансфере Роберта Левандовски. Сообщалось, что «Барселона» не прочь расстаться со звёздным форвардом для улучшения финансового положения.

Тем не менее, как сообщает на своих страницах испанское издание Sport, сам 35-летний Левандовски хочет остаться в «Барселоне». Поляк комфортно чувствует себя в клубе и городе, и он хочет выполнить свой действующий трудовой договор.

В сезоне 2023/2024 Роберт Левандовски провёл 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 24 гола и 9 результативных передач на партнёров.

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