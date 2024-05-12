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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Реала» призвали вручить «Золотой мяч» Винисиусу

12 Мая 2024 • 14:51 Комментировать (2)
Гранада
0:4
Реал Мадрид

В воскресенье «Реал» отмечает завоевание 36-го титула чемпиона Испании. В ходе торжества фанаты мадридской команды начали скандировать призывы вручить «Золотой мяч» нападающему команды Винисиусу Жуниору. Услышав скандирование болельщиков, бразильский футболист начал радостно смеяться.

Отметим, что «Реал» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы Ла Лиги ещё за четыре тура до завершения чемпионата. После празднования в скором времени команда вернётся к серьёзным тренировкам, ведь впереди у команды Карло Анчелотти финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он пройдёт 1 июня. 

Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
12 Мая 2024 в 15:14
ай заслужыл, но тока зачем ему купак 10 разов абосраный шмецием.. А-ха-ха-ха! )))
Артур Измаилов
12 Мая 2024 в 14:59
ЗМ должен получать только карликовое ничтожество,нынче бегающий в МЛС, больше никто!!!
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