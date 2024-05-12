Фанаты «Реала» призвали вручить «Золотой мяч» Винисиусу

В воскресенье «Реал» отмечает завоевание 36-го титула чемпиона Испании. В ходе торжества фанаты мадридской команды начали скандировать призывы вручить «Золотой мяч» нападающему команды Винисиусу Жуниору. Услышав скандирование болельщиков, бразильский футболист начал радостно смеяться.

Отметим, что «Реал» стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы Ла Лиги ещё за четыре тура до завершения чемпионата. После празднования в скором времени команда вернётся к серьёзным тренировкам, ведь впереди у команды Карло Анчелотти финальный матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он пройдёт 1 июня.

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