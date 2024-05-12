В воскресенье «Реал» отмечает чемпионство. «Сливочные» выиграли титул Ла Лиги 36-й раз в истории. Перед тем, как устроить чемпионский парад, футболисты вместе с главным тренером (Карло Анчелотти) и президентом (Флорентино Пересом) сделали эффектное фото в костюмах рядом с трофеем. Его опубликовала пресс-служба «Реала».

Как известно, «Реал» оформил чемпионство за четыре тура до финиша сезона. Теперь команда Карло Анчелотти может сосредоточиться на финале Лиги чемпионов, который пройдёт 1 июня. Соперником «сливочных» в битве за главный клубный трофей Европы будет «Боруссия».

Анчелотти взял в рот сигару во время празднования «Реала»