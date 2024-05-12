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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти взял в рот сигару во время празднования «Реала» фото

12 Мая 2024 • 14:30 Комментировать (1)

В воскресенье мадридский «Реал» отмечает завоевание 36-го титула чемпиона Испании. В ходе торжественного парада Карло Анчелотти на крыше автобуса взял в рот сигару в окружении футболистов команды.

Стоит сказать, что несколько лет назад подобное фото Анчелотти с сигарой рядом с игроками «Реала» стало вирусным. Итальянский тренер тогда рассказывал, что он не курит сигар, а просто решил сделать эффектное фото с друзьями-подопечными.

В сезоне 2023/2024 «Реал» проведёт ещё один важнейший матч – финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Игра пройдёт в первый вечер лета на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
12 Мая 2024 в 14:36
хай класс! )))
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