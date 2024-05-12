В воскресенье мадридский «Реал» отмечает завоевание 36-го титула чемпиона Испании. В ходе торжественного парада Карло Анчелотти на крыше автобуса взял в рот сигару в окружении футболистов команды.

Стоит сказать, что несколько лет назад подобное фото Анчелотти с сигарой рядом с игроками «Реала» стало вирусным. Итальянский тренер тогда рассказывал, что он не курит сигар, а просто решил сделать эффектное фото с друзьями-подопечными.

В сезоне 2023/2024 «Реал» проведёт ещё один важнейший матч – финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Игра пройдёт в первый вечер лета на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.