«Реал» сохранит одного из «ветеранов» - названо имя

«Реал» за последние недели стал чемпионом Испании и пробился в финал Лиги чемпионов. В заключительной части сезона качественный футбол показывает защитник Лукас Васкес, что повлияло на его будущее. Если в начале весны казалось, что Васкес уйдёт из мадридского клуба, то теперь игрок близок к продлению контракта. Как сообщает Relevo, сделка будет оформлена в ближайшие дни – сейчас стороны дорабатывают последние детали.

Таким образом, Лукас Васкес, которому летом исполнится 33 года, проведёт в родном «Реале» ещё как минимум один сезон.

Отметим, что Васкес проводит в «Реале» почти всю карьеру – лишь в сезоне 2014/2015 он поиграл за «Эспаньол».