Агент рассказал, в каком клубе будет играть форвард «Барселоны» Левандовски

В прессе появилась информация о том, что польский центрфорвард Роберт Левандовски может покинуть каталонскую «Барселону» грядущим летом. Об этом высказался агент польского игрока Пини Захави.

«Полный бред, это фейковые новости. Роберт на 100 процентов остается в «Барселоне», - передает слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что 35-летний бомбардир защищает цвета каталонской команды с 2022 года. Срок трудового договора между Левандовски и «Барселоной» рассчитан до середины 2026-го. В текущем сезоне Роберт провел 45 поединков, забил 24 мяча и сделал девять ассистов.