В Мадриде назвали лучшую команду мира

Председатель правительства Мадрида Изабель Диас Аросо высказала мнение о «Реале», который досрочно стал чемпионом Испании в этом сезоне.

«Реал» сегодня чемпион. Команда продолжает добиваться успеха при Анчелотти. «Реал» - это зрелище, вера и упорство. Эти качества продемонстрировал Хоселу в полуфинале ЛЧ. «Реал» является символом триумфа. Этот лучшая команда мира, выигравшая 36-й титул в Ла Лиге», - передает слова Аюсо Marca.

Добавим, что «Реал» пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «Боруссии» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» 1 июня.

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