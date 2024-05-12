Президент «Реала» Перес обратился к Анчелотти

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о чемпионстве команды в Ла Лиге.
«Этот титул является особенным для нас. Он был выигран благодаря ценностям нашего клуба. Это большой труд, уважение, солидарность и честная игра. «Реал» знают во всем мире. Наша богатая история подталкивает нас к новым свершениям.
Хочу обратиться к Карло Анчелотти и сказать ему спасибо. Он является одним из величайших тренеров за всю историю футбола», - передает слова Переса газета Marca.
1 июня «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Уэмбли».
Анчелотти высказался о президенте «Реала» Пересе после выхода в финал Лиги чемпионов
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