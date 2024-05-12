«Реалу» вручили чемпионский кубок

Мадридскому «Реалу» был вручен кубок за победу в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Команда получила престижный трофей на своей тренировочной базе. Это 36-е чемпионство «королевского» клуба в Ла Лиге.

Сегодня, 12 мая, пройдёт празднование чемпионства, которое состоится у фонтана «Сибелес» в столице Испании, где «сливочные» традиционно отмечают завоевание трофеев. Напомним, что мадридская команда досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге.

1 июня «Реалу» предстоит провести финальный поединок против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Встреча пройдет на лондонском стадионе Уэмбли.