«Барселона» может продать де Йонга - названо условие

Нидерландский полузащитник Френки де Йонг может уйти из каталонской «Барселоны» грядущим летом. Об этом сообщается на страницах Sport.es.

Руководство «сине-гранатовых» предложило футболисту новый контракт, но игрок пока не дал ответа. Де Йонг решил занять выжидательную позицию. Если Френки не даст положительного ответа, то клуб продаст его в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний полузащитник провел 20 матчей, в которых записал на свой счет два забитых мяча и получил семь желтых карточек.

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