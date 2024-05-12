«Реал» сделал предложение Кроосу

Руководство мадридского «Реала» хочет сохранить в составе команды немецкого полузащитника Тони Крооса. Как стало известно AS, «королевский» клуб предложил 34-летнему игроку продление сотрудничества на один сезон.

Кроос пока не принял окончательного решения, но в клубе рассчитывают, что немец примет предложение. Тони является футболистом «сливочных» с 2014 года. Его рыночная стоимость сейчас оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 31 встречу. На счету Крооса один забитый мяч и семь результативных передач.