«Барселона» склоняется к продаже звёздного нападающего

В каталонской «Барселоне» пока не приняли окончательного решения по будущему центрального нападающего Роберта Левандовски. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Руководство не устраивает большая заработная плата 35-летнего поляка. «Сине-гранатовые» склоняются к тому, чтобы продать игрока в летнее трансферное окно. Благодаря этому клуб может серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

Роберт пополнил ряды «Барселоны» в 2022 году. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2025/2026. В текущем сезоне Левандовски провел 45 поединков, отметившись 24 голами и девятью ассистами.