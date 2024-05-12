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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич смирился со своей ролью и готов остаться в «Реале» слухи

12 Мая 2024 • 10:09 Комментировать
Реал Мадрид
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Алавес
1 1.30 X 5.60 2 9.50
14.05 22:30

Хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич принял решение по своему будущему в клубе.

Как стало известно Diario AS, 38-летний футболист хочет продлить контракт с «Реалом». Сообщается, что месяц назад Модрич задумывался об уходе из стана «сливочных», но после выхода в финал Лиги чемпионов игрок изменил свое решение. Сейчас хавбек готов быть игроком ротации, отмечает источник.

Подчеркивается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет сохранить Модрича в составе.

В текущей кампании футболист появился на поле в 43 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором восьми ассистов.

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РЕАЛ МАДРИД АЛАВЕС
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