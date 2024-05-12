«Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу

Полузащитник Фермин Лопес может заключить новое долгосрочное трудовое соглашение с каталонской «Барселоной». Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

21-летнего хавбека внесли с число неприкасаемых футболистов «сине-гранатовых» и хотят надолго сохранить в команде. «Барселона» предложит игроку контракт до 2028 или 2029 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в 2027-м.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лопес провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами. После 34 матчей Ла Лиги каталонская команда набрала 73 балла и занимает третье место в турнирной таблице.