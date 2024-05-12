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Анчелотти отреагировал на слова Макрона о давлении на «Реал» из-за Мбаппе

12 Мая 2024 • 08:05 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недавние высказывания президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее политик заявил, что окажет давление на испанский клуб, чтобы добиться поездки нападающего Килиана Мбаппе на летнюю Олимпиаду.

«Я не могу что-то говорить по этому поводу. Просто не имею права», - передает слова итальянского тренера Real France.

Ранее стало известно, что Мбаппе официально покинет «ПСЖ». В ближайшем будущем 25-летний форвард подпишет трудовое соглашение с «Реалом». Ожидается, что контракт Килиана с «королевским» клубом будет рассчитан на пять лет.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги
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