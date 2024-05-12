Стало известно, какую позицию займёт Мбаппе в атаке «Реала»

Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе по завершении текущего сезона станет футболистом мадридского «Реала». Журналистам AS стало известно, какую позицию 25-летний нападающий займет в составе «сливочных».

По данным источника, Мбаппе будет играть в центре атаки «Реала». Килиан готов оставить левый фланг нападения для звездного бразильца Винисиуса Жуниора.

Француз пополнит ряды «королевского» клуба в летнее трансферное окно. Мбаппе перейдет в мадридский гранд на правах свободного агент. Стороны подпишут долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет.

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