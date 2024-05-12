Лунин или Куртуа: тренер «Реала» выбрал вратаря на финал Лиги чемпионов

Луис Лепис, тренер вратарей мадридского «Реала», высказался о том, кто из голкиперов должен сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы изначально делали ставку на Кепу, но Лунин смог изменить наше мнение. Но я бы сделал в финале ставку на Куртуа. Если Тибо будет к тому моменту в своей лучшей форме, то он – лучший голкипер мира. Но нужно быть уверенными в том, что Куртуа полностью вернулся», - передает слова специалиста Dafensa Central.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли»

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