Анчелотти обратился к Лунину и Куртуа перед финалом Лиги чемпионов

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел беседу с вратарями команды Андреем Луниным и Тибо Куртуа касательно предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Не обращайте внимания на то, что пишут в прессе. Когда я определюсь с вратарем на финал, вы узнаете об этом первыми», - сказал итальянский специалист, слова которого передает Defensa Central.
Финальная встреча Лиги чемпионов сезона-2023/2024 состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли». В решающем противостоянии «королевскому» клубу будет противостоять дортмундская «Боруссия».
Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов
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