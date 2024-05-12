Инсайдер Романо раскрыл уникальные детали трансферной саги Мбаппе

«Мбаппе не хотел принимать участие в переговорах с клубами АПЛ в последние пару лет. Летом прошлого года он отказался от 200 миллионов евро в Саудовской Аравии. Все из-за того, что Килиан очень хочет в мадридский «Реал». Он не хотел разочаровать Флорентино Переса еще один раз», - оставил сообщение журналист в социальных сетях.