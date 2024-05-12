​Гол Фелиша признан лучшим в Ла Лиге в апреле

Гол португальского нападающего Жоау Фелиша признан лучшим в апреле, речь идёт о мяче, забитом им в ворота «Кадиса». Маркос Алонсо исполнил угловой, после небольшого рикошета мяч попал в к Фелишу, который исполнил акробатический удар и положил мяч прямо в сетку.

Это оказался победный гол в матче, принесший «Барселоне» три очка в матче 31-го тура. Сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, но имеет матч в запасе по отношению к «Жироне». Его команда Хави Эрнандеса проведёт в понедельник, тринадцатого мая, против баскского «Реал Сосьедада».