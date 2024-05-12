Анчелотти ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал» Мбаппе

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского «Реала», заявил, что пока не думает о возможном переходе в клуб Килиана Мбаппе.

Напомним, в пятницу Мбаппе официально объявил, что этот сезон станет для него последним в «ПСЖ», летом футболист станет свободным агентом. В СМИ сообщалось, что француз уже подписал соглашение с «Реалом», а официально о переходе объявят после финального матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

- В данный момент меня не интересует эта тема, у нас есть другие дела. До первого июня у нас есть, о чём подумать, - приводит слова итальянского специалиста Real France.

В воскресенье Мбаппе проведёт свой последний матч на домашнем стадионе «ПСЖ» - соперником парижан станет «Тулуза», игра начнётся в 22:00 по мск.