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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» оступился в матче с «Осасуной»

12 Мая 2024 • 00:08 Комментировать
Атлетик Б
2:2
Осасуна

Продолжающий преследовать топ-4 команд Ла Лиги «Атлетик» в субботу принимал середняков из «Осасуны», проигравших четыре матча подряд. Несмотря на постоянный контроль мяча, баски реже били по воротам. Они организовали первую голевую атаку в конце первого тайма, но гол Икера Муньяина отменили из-за офсайда. Ответный выпад соперника, и Рауль Гарсия забил по правилам. Он же оформил дубль на 47-й минуте ударом из пределов штрафной. Иньяки Уильямс вернул интригу после ошибки соперника - 1:2. На шестой добавленной минуте Асьер Вильялибре спас ничью для команды из Бильбао, среагировав на отскок.

«Атлетик» потерял реальные шансы на четвертое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Атлетик Б2:2Осасуна
  40'Гарсия Рауль (0:1)
  47'Гарсия Рубен (0:2)
(1:2) Уильямс Иньяки58'  
(2:2) Вильялибре Асьер90'  
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльЛекуе ИньигоЮри Берчиче  22'Весга Микель 63' (Прадос Беньят ( 63') Эррера Андер  45' 63' (Гарсия Рауль ( 63'Арнаис Хосе 77') Уильямс Нико 76' (Арес Малком ( 76') Муньяин Икер 63' (Гомес Унаи ( 63') Беренгер Алекс 46' (Вильялибре Асьер ( 46') Уильямс Иньяки
Запасные: Гарсия ИманолХаурегисар МикельЭгилус УнаиАгирреcабала ХуленРинкон УгоГарсия Дани
Эррера СерхиоАресо Хесус 76' (Круз Хуан ( 76') Катена Алехандро  73'Эррандо Хорхе  34'Мохика ХоанМуньос ИкерТорро ЛукасИбаньес Пабло  55' 76' (Морено Сан Видаль Хорхе ( 76') Гарсия Рубен  90'Гарсия Рауль 77' (Арнаис Хосе ( 77') Пенья Рубен 68' (Орос Аймар ( 68')
Запасные: Осамбела АсьерСвенссон МаксАйтор ФернандесУарте ХабиСтаматакис Димитриос
11 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Атлетик Бильбао

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