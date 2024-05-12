«Атлетик» оступился в матче с «Осасуной»

Продолжающий преследовать топ-4 команд Ла Лиги «Атлетик» в субботу принимал середняков из «Осасуны», проигравших четыре матча подряд. Несмотря на постоянный контроль мяча, баски реже били по воротам. Они организовали первую голевую атаку в конце первого тайма, но гол Икера Муньяина отменили из-за офсайда. Ответный выпад соперника, и Рауль Гарсия забил по правилам. Он же оформил дубль на 47-й минуте ударом из пределов штрафной. Иньяки Уильямс вернул интригу после ошибки соперника - 1:2. На шестой добавленной минуте Асьер Вильялибре спас ничью для команды из Бильбао, среагировав на отскок.
«Атлетик» потерял реальные шансы на четвертое место, соперник - 13-й.
Протокол игры
|40'Гарсия Рауль (0:1)
|47'Гарсия Рубен (0:2)
|(1:2) Уильямс Иньяки58'
|(2:2) Вильялибре Асьер90'
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Лекуе Иньиго•Юри Берчиче• 22'Весга Микель63' (Прадос Беньят (63') •Эррера Андер 45'63' (Гарсия Рауль (63'•Арнаис Хосе77') •Уильямс Нико76' (Арес Малком (76') •Муньяин Икер63' (Гомес Унаи (63') •Беренгер Алекс46' (Вильялибре Асьер (46') •Уильямс Иньяки
Эррера Серхио•Аресо Хесус76' (Круз Хуан (76') •Катена Алехандро• 73'Эррандо Хорхе• 34'Мохика Хоан•Муньос Икер•Торро Лукас•Ибаньес Пабло 55'76' (Морено Сан Видаль Хорхе (76') •Гарсия Рубен• 90'Гарсия Рауль77' (Арнаис Хосе (77') •Пенья Рубен68' (Орос Аймар (68')
11 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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