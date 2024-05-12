«Атлетик» оступился в матче с «Осасуной»

Продолжающий преследовать топ-4 команд Ла Лиги «Атлетик» в субботу принимал середняков из «Осасуны», проигравших четыре матча подряд. Несмотря на постоянный контроль мяча, баски реже били по воротам. Они организовали первую голевую атаку в конце первого тайма, но гол Икера Муньяина отменили из-за офсайда. Ответный выпад соперника, и Рауль Гарсия забил по правилам. Он же оформил дубль на 47-й минуте ударом из пределов штрафной. Иньяки Уильямс вернул интригу после ошибки соперника - 1:2. На шестой добавленной минуте Асьер Вильялибре спас ничью для команды из Бильбао, среагировав на отскок.

«Атлетик» потерял реальные шансы на четвертое место, соперник - 13-й.